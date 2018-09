Empresas familiares rendem mais em bolsa e há uma portuguesa entre as melhores

O "ranking" do Credit Suisse incluiu 1.015 empresas, seis das quais são portuguesas. E uma delas está entre as melhores a nível europeu.

É já uma tradição. Todos os anos o Credit Suisse divulga o seu relatório sobre empresas familiares e, mais uma vez, o banco volta a concluir que as empresas onde a família domina o capital apresentam um desempenho superior em bolsa. A novidade este ano é que há uma empresa portuguesa na lista das melhores a nível europeu.

O estudo do Credit Suisse considera empresas familiares companhias cujos fundadores ou descendentes tenham uma participação directa de pelo menos 20% no seu capital ou pelo menos 20% dos direitos de voto. E, segundo as conclusões do estudo, o "efeito família" permaneceu intacto, em 2017, com as companhias familiares a superarem o índice em 700 pontos. Esta tem sido, aliás, a tendência dos últimos anos.





Desde 2006, as empresas familiares superam em cerca de 300 pontos base o índice. Estas empresas apresentam um desempenho superior nos principais mercados accionistas e em termos sectoriais.





"Ter um foco de investimento de longo prazo fornece às empresas a flexibilidade para se distanciarem do calendário de resultados trimestrais e focarem-se no ciclo de crescimento, margens e retornos", refere o relatório, que considerou para o estudo 1.015 empresa, com uma capitalização bolsista de 250 milhões de dólares, ou mais.