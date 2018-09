O PSI-20 cede 0,04% para 5.407,50 pontos, numa altura em que sete cotadas descem, oito sobem e três seguem estáveis. A bolsa nacional cai assim pela sexta sessão consecutiva, numa altura em que as congéneres europeias estão em alta, a aliviar das quedas recentes.Na bolsa nacional, a queda do sector da energia é o que mais pesa, com a EDP a descer 0,21% para 3,337 euros, a EDP Renováveis a perder 0,35% para 8,47 euros e a Galp Energia cai 0,25% para 17,645 euros.(Notícia em actualização)