Energia atira bolsas dos EUA para novos máximos históricos

O Dow Jones segue a somar 0,28% para 26.731,70 pontos, o que constitui um novo máximo histórico.

Já o Standard & Poor’s 500 avança 0,26% para 2.938,67 pontos, nível que também nunca antes tinha alcançado.

Também o tecnológico Nasdaq Composites segue em alta, a ganhar 0,98% para 8.028,23 pontos – a aproximar-se do seu máximo histórico de 8.133,30 pontos marcado a 30 de Agosto.

As bolsas norte-americanas estão a ser sustentadas sobretudo pelos títulos da energia, em dia de subida dos preços do petróleo, com destaque para a Exxon Mobil e Chevron.

As cotações do "ouro negro" estão a reagir à descida registada na sessão de ontem, depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter pressionado uma vez mais a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para aumentar a produção no sentido de fazer descer os preços.

Os membros do cartel e do seu comité técnico conjunto reúnem-se amanhã em Argel para prepararem uma reunião formal da OPEP e de outros grandes exportadores que se focalizará nas quotas de produção – isto numa altura em que as sanções dos Estados Unidos a Teerão restringem as exportações iranianas.

Por outro lado, as notícias provenientes da China sobre as tarifas aduaneiras e sobre a sua divisa poderão aliviar as tensões comerciais, o que está a animar as cotadas mais expostas a uma guerra comercial, como a Boeing e 3M.

As bolsas têm gravitado grandemente em torno dos conflitos comerciais, designadamente entre Washington e Pequim. Ontem foi avançado que a China planeia cortar já no próximo mês as taxas alfandegárias médias que cobra à importação de bens da maioria dos seus parceiros comerciais.

Além disso, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, disse que o seu governo não irá desvalorizar o renminbi para impulsionar as exportações em plena guerra comercial.

Do lado das perdas temos as fabricantes de semicondutores, depois de a Micron ter dito que as tarifas alfandegárias dos EUA sobre produtos chineses irão pesar nos seus resultados financeiros pelo menos durante um ano.