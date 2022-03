Energia dá ganhos ao PSI. Greenvolt ganha quase 5%

A bolsa de Lisboa fechou em alta, a contrariar o sentimento negativo que se vive entre as principais praças europeias. O índice de referência nacional PSI avançou 1,45% para 5.928,22 pontos, impulsionado pelas energéticas. Das 15 cotadas, 10 valorizaram, quatro caíram e uma (a Semapa) ficou inalterada.A Greenvolt foi a estrela da sessão, com uma valorização de 4,74% para 7,29 euros por ação, o que representa o valor de fecho mais elevado de sempre (e fica apenas a 4 cêntimos por ação do recorde intradiário).Já a EDP Renováveis subiu 2,95% para 23,04 euros e a EDP ganhou 1,43% para 4,41 euros por ação. As duas cotadas lideradas por Miguel Stilwell d'Andrade foram alvo de revisão dos "targets" pela equipa de "research" do Goldman Sachs , apesar de em sentidos contrários: o preço-alvo para a eólica foi revisto em alta e o da casa-mãe em baixa.Ainda na energia, a REN valorizou 1,26% para 2,82 euros. Desde o início da guerra que as "utilities" europeias têm beneficiado sempre que as ações mostram maiores receios por parte dos investidores.A falta de avanços significativos nas negociações entre Ucrânia e Rússia e a perspetiva de racionamentos está a causar esse sentimento negativo nas bolsas europeias e uma subida dos preços do gás e petróleo. Num dia em que o barril de Brent sobe mais de 3%, a Galp Energia também esteve entre os maiores ganhos do PSI: avançou 3,93% para 11,50 euros por ação.As retalhistas Jerónimo Martins (+1,54%) e Sonae (+0,49%), bem como o banco BCP (+0,81%) também fecharam no verde. A Nos -- que beneficiou de uma subida no preço-alvo das ações pelo Barclays -- ganhou 0,42% para 3,84 euros. Em sentido contrário, os CTT, a Mota-Engil, a Corticeira Amorim e a Navigator desvalorizaram entre 0,87% e 0,29%.(Notícia atualizada às 17:00)