Energia dá gás ao PSI-20 que fechou em alta após três quedas seguidas

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta sexta-feira, 4 de outubro, a somar 0,86% para 4.907,87 pontos, com 12 cotadas em alta, cinco em queda e uma inalterada face ao valor de fecho de quinta-feira. A bolsa nacional registou assim a primeira valorização em quatro sessões.





Também o índice de referência europeu Stoxx600 interrompeu um ciclo de três dias consecutivos no vermelho, fechando a semana em alta apoiado nas subidas do setor tecnológico do velho continente e apesar das quedas registadas pelos setores automóvel, da banca e das matérias-primas.



A alimentar o otimismo nas bolsas europeias, bem como em Wall Street, estiveram os dados positivos relativos ao mercado laboral norte-americano, o que reforçou o otimismo dos investidores quanto à robustez da maior economia mundial para enfrentar os sinais de arrefecimento da economia global.





No plano nacional foram as quatro cotadas do setor da energia que mais contribuíram para a prestação positiva da praça lisboeta, em especial as do grupo EDP. A EDP Renováveis terminou o dia a ganhar 1,87% para 9,82 euros, enquanto a EDP avançou 1,83% para 3,625 euros, isto numa sessão em que a empresa liderada por António Mexia transacionou no valor mais alto desde julho de 2015 ao tocar nos 3,636 euros por ação.





Já a Galp Energia subiu 0,87% para 13,37 euros e a REN apreciou 1,90% para 2,675 euros, com a cotada liderada por Rodrigo Costa a registar a quinta sessão seguida a acumular valor, o que lhe permitiu tocar em máximos de agosto de 2017 (2,68 euros).



Nota positiva ainda para o setor do retalho - a Jerónimo Martins cresceu 0,95% para 14,915 euros e a Sonae subiu 0,54% para 0,841 euros - e para a Nos, que avançou 1,09% para 5,10 euros.



Já a impedir uma subida mais pronunciada da bolsa nacional esteve o setor do papel. A Altri liderou as quedas com uma descida de 1,06% para 5,59 euros, mas foi a Navigator a estar em maior destaque pena negativa ao perder 0,35% para 11,24 euros num dia em que negociou no valor mais baixo desde novembro de 2016 (11,18 euros). Pelo seu lado, a Navigator deslizou 0,60% para 3,038 euros.



(Notícia atualizada às 16:52)