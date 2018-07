Sonae e energia deixam Lisboa afastada dos ganhos das bolsas europeias

A bolsa nacional fechou em queda, contrariando a tendência positiva das principais praças europeias, com o PSI-20 a ser penalizado pelas cotadas do sector energético.





O índice fechou a sessão nos 0,26%, com quatro cotadas em alta, 11 em queda e três sem variação.





Na Europa os índices marcaram ganhos em torno de 0,5%, ainda a beneficiar com o discurso optimista do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos. Jerome Powell assegurou que os Estados Unidos ainda têm pela frente muitos anos de inflação baixa e de robustez no mercado de trabalho. Além da política monetária, os resultados das empresas também têm dado suporte à tendência positiva das bolsas, sendo que esta quarta-feira o norte-americano Morgan Stanley reportou resultados acima do esperado.