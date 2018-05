Energia e banca dão ganhos a Wall Street em dia de menores receios com Itália

O Dow Jones ganhou 1,26% para 24.668,33 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,27% para 2.724,05 pontos.

Por seu lado, o Nasdaq Composite valorizou 0,89%, a valer 7.462,45 pontos.

A negociação bolsista do outro lado do Atlântico, que ontem foi fortemente penalizada pela indefinição política em Itália, esteve hoje no verde.

A contribuir para a melhoria do sentimento dos investidores esteve um alívio dos receios em torno de Itália. Com efeito, a expectativa de que Itália consiga evitar novas eleições gerais animou os mercados esta quarta-feira.

Além disso, o leilão de dívida soberana italiana que hoje se realizou deu a indicação de que o país consegue financiar-se normalmente nos mercados, apesar da subida acentuada dos custos de financiamento.

Os sectores que mais contribuíram para as subidas em Wall Street foram os da energia e da banca.

O índice sectorial da energia do S&P disparou mais de 3%, naquele que foi o maior ganho em quase três semanas, animado pela subida superior a 2,5% dos preços do petróleo na expectativa de um aumento das reservas norte-americanas de crude na semana passada.

Com o pânico em relação a Itália a dissipar-se, os juros da dívida soberana dos EUA voltaram a subir. Depois de ontem terem recuando 11 pontos base na maturidade a 10 anos, hoje já superam os 2,8% - o que ajudou as cotadas da banca.

Os títulos da banca, que ontem foram os mais penalizados em Wall Street, ganharam assim terreno na sessão desta quarta-feira, com o índice financeiro do S&P a valorizar 1,86%.

Entretanto, o crescimento da maior economia do mundo, no primeiro trimestre, foi revisto em baixa, mas isso não afectou o sentimento dos investidores. O PIB dos EUA no primeiro trimestre cresceu a uma taxa anual de 2,2%, quando anteriormente se tinha reportado um crescimento de 2,3%, anunciou esta quarta-feira o Departamento norte-americano do Comércio.





Já o relatório da ADP sobre a criação de emprego no sector privado do país revelou que foram criados 178.000 postos de trabalho em Maio.





Por outro lado, as fábricas norte-americanas aceleraram a sua produção entre finais de Abril e inícios de Maio, apesar do risco de uma guerra mundial à escala global, mas os gastos dos consumidores mantiveram o crescimento da economia num ritmo moderado, sublinhou hoje a Reserva Federal no seu Livro Bege.