Energia e BCP sustentam bolsa nacional

A bolsa nacional avança 0,07% para os 5.426,42 pontos, com nove cotadas a subir, cinco a descer e quatro inalteradas. Na Europa, as principais praças dividem-se entre o sinal positivo e o negativo, numa altura em que Itália está no foco das preocupações entre os mercados do Velho Continente. Isto, depois da Fitch ter ameaçado cortar o "rating" do país, ao colocar a dívida italiana sob perspectiva negativa. O ministro das Finanças italiano veio a terreiro acalmar os ânimos, garantindo que Itália vai cumprir com o que acordou com Bruxelas, mas sublinhou que os italianos "estarão sempre primeiro" do que as agências de "rating".



Por cá, as cotadas a energia juntam-se ao BCP no verde e sustentam a alta ligeira do arranque. O banco liderado por Miguel Maya dá um impulso com uma subida de 0,28% para os 25,15 cêntimos.



REN e EDP Renováveis seguem a somar 0,49% para os 2,452 euros e 0,47% para os 8,585 euros, respectivamente, num dia em que a empresa de energias limpas anunciou o fecho de contratos de Aquisição de Energia (CAE) a 20 anos para a venda de electricidade no mercado regulado brasileiro, que vêm reforçar a sua presença neste país. Já a eléctrica liderada por António Mexia, a EDP, avança apenas 0,09% para os 3,368 euros.



Em destaque no verde estão ainda a Ibersol e a Sonae Capital, com fortes subidas. A Ibersol avança 3,54% para os 9,94 euros e a Sonae Capital soma 3,02% para os 88,6 cêntimos.





A travar maiores ganhos está a Galp, que perde 0,20% para os 17,435 euros num dia morno para os mercados de petróleo, nos quais o barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, aprecia apenas 0,04% para os 77,67 dólares.