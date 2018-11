Energia e papel penalizam arranque da bolsa nacional

A bolsa nacional abriu em queda esta terça-feira, 6 de Novembro, com o PSI-20 a deslizar 0,27% para 4.974,38 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, nove estão em queda, quatro em alta e cinco inalteradas.





Lisboa está, desta forma, a contrariara tendência das principais europeias, que negoceiam em alta ligeira, com os investidores a aguardarem os resultados das eleições intercalares nos Estados Unidos, que são vistas como um referendo à presidência de Donald Trump.





Por cá, são as cotadas da energia e do papel que mais penalizam o PSI-20. A EDP Renováveis desce 1,20% para 7,795 euros, a EDP segue inalterada em 3,096 euros e a Galp Energia desvaloriza 0,23% para 14,98 euros, numa altura em que também o petróleo negoceia com sinal vermelho nos mercados internacionais.