requerer às autoridades italianas uma proposta de orçamento retificativo e abrir um novo procedimento por défices excessivos. Ao mesmo tempo o vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, avisou os "senhores de Bruxelas" que "acabou o tempo das cartinhas". A perspetiva de um novo braço de ferro entre Roma e Bruxelas está a elevar os receios entre os investidores.

A Sonae SGPS foi a cotada que mais se destacou, ao perder 2,62% para 0,8905 euros, no dia em que descontou o dividendo de 4,5 cêntimos por ação que vai distribuir aos seus acionistas. Não fosse este ajuste técnico e as ações da dona dos hipermercados Continente teria subido 2,4%.



Ainda no setor do retalho, a Jerónimo Martins desvalorizou 0,96% para 13,89 euros.



A Galp Energia contribuiu para a descida da bolsa ao cair 1,63% para 13,86 euros, numa altura em que os preços do petróleo seguem com uma queda ligeira (-0,17%) no mercado londrino.



A pesar na negociação esteve também o grupo EDP, com a elétrica liderada por António Mexia recuou 0,42% para 3,357 euros e a EDP Renováveis depreciou 0,79% para 8,74 euros.



A contrariar a tendência esteve o BCP, ao subir 0,16% para 0,2572 euros, bem como os CTT, que subiram 0,78% para 2,316 euros.



A contribuir para a queda da bolsa nacional esteve ainda o setor do papel, com a Navigator a cair 1,49% para 3,308 euros, renovando mínimos de janeiro de 2017. A Altri a ceder 0,8% para 6,18 euros e a Semapa a recuar 0,16% para 12,72 euros.



A bolsa nacional fechou a sessão em queda, à semelhança da maioria das congéneres europeias, num dia em que os receios em torno de Itália voltam a pairar. A aumentar estes receios estão os "recados" de Bruxelas a Itália, que admite Na bolsa nacional, o PSI-20 recuou 0,67% para 5.106,69 pontos, com 13 ações em queda e cinco em alta.