Energia leva bolsa de regresso aos ganhos

Pedro Catarino/CM

O PSI-20 sobe 0,25% para 5.073,06 pontos, com seis cotadas em alta, nove em queda e três inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência é semelhante, com a maioria dos índices a registarem ganhos ligeiros, numa altura em que abrandou a pressão provocada pelo impasse do Brexit e em torno de Itália. Os resultados que têm sido apresentados por várias cotadas também estão a ajudar.

Na bolsa nacional, a Galp Energia é o grande destaque, ao subir 1,72% para 15,965 euros, a beneficiar de uma nota de análise por parte do RBC, que reviu em alta a avaliação da petrolífera de 19 para 20 euros. O mau desempenho das acções da Galp Energia é uma oportunidade de compra, afirma o RBC, numa nota citada pela Bloomberg. Para o banco, há potencial de subida para os títulos, uma vez que a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva regista o pior desempenho no sector petrolífero este ano.

A EDP também contribui para o desempenho positivo da bolsa, ao avançar 1,47% para 3,184 euros, depois de ontem após o fecho do mercado ter revelado que a produção de electricidade aumentou 5% nos primeiros nove meses deste ano comparativamente com igual período do ano passado. Mais expressivo foi o crescimento a partir de energias renováveis que avançou 25%.

Em alta está também a EDP Renováveis, ao ganhar 0,31% para 8,155 euros.

Do lado oposto está p BCP, ao ceder 0,88% para 0,226 euros, num dia em que o sector financeiro está de novo em queda, com destaque para os bancos espanhóis. A banca espanhola está, desde ontem, a registar fortes quedas, depois de o Supremo Tribunal espanhol ter decidido que devem ser as instituições bancárias, e não o cliente, a pagar o imposto de selo associado ao registo de uma hipoteca, alterando a norma que tem sido seguida até agora.

Em queda estão também as acções dos CTT, que estão a descer 0,78% para 3,294 euros, e a Sonae SGPS, que recua 0,41% para 0,8435 euros.