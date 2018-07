Energia puxa por Lisboa e Nos lidera ganhos depois de apresentar resultados

O principal índice da bolsa nacional avança 0,25% para os 5.619,30 pontos, com nove cotadas a subir, a oito a descer e uma inalterada. Na Europa, o sentimento é negativo, no dia em que a troca de ameaças entre Trump e o presidente iraniano, Rouhani, assinalam as tensões crescentes e abalam o mercado de petróleo.



Em Lisboa, o grupo EDP impulsiona as subidas. A eléctrica liderada por António Mexia soma 0,47% e a EDP Renováveis avança 0,39% para os 8,935 euros. A sustentar está também o BCP, ao subir 0,15% para os 26,45 cêntimos.



O destaque no verde vai contudo para a Nos, que lidera as subidas ao apreciar 2,35% para os 4,872 euros. A empresa de telecomunicações foi a primeira cotada do PSI-20 a mostrar os números do primeiro semestre, tendo reportado esta madrugada um aumento de 9,2% dos seus lucros no período de Janeiro a Junho.



Já a Galp, mais permeável às quebras do petróleo, recua 0,29% até aos 16,91 euros. O barril de Brent encontra-se a desvalorizar 0,12% para os 72,98 dólares. A travar um melhor desempenho do índice estão as papeleiras, Jerónimo Martins e Galp. Altri e Semapa encabeçam as perdas, com descidas de 0,90% para os 8,85 euros e 0,69% para os 21,45 euros, respectivamente. A retalhista de Soares dos Santos desliza 0,34% para os 13,20 euros.