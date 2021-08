Energia tira força ao PSI-20

0,16%, enquanto o alemão DAX perde 0,4%, o francês CAC cede 0,27% e o espanhol IBEX 35 desvaloriza 0,12%. Em linha com as pares, o português PSI-20 abriu a perder 0,1% para 5.336,05 pontos, com quase todas as cotadas no vermelho e a energia a pesar.

A REN lidera as perdas, com uma desvalorização de 0,4% para 2,46 euros por ação, enquanto a EDP cede 0,21% para 4,65 euros e a EDP Renováveis segue flat nos 21,66 euros. A construtora Mota-Engil perde 0,37% e as cotadas do papel Navigator, Semapa e Altri recuam entre 0,07% e 0,34%.Entre as exceções estão a Jerónimo Martins (que sobe 0,23% para 17,77 euros) e a Nos (que avança 0,17% para 3,51 euros). Também a Galp Energia valoriza tímidos 0,02% para 8,48 euros, a regir à tendência altista do petróleo. O brent negociado em Londres (que serve de referência às importações nacionais) soma 1,46% para 72,11 dólares por barril e o crude WTI negociado em Nova Iorque sobe 1,54% para 68,46 dólares.