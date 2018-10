Engenheiro fica milionário com retorno de 800% da Aston Martin

Bloomberg

O engenheiro Najeeb Al Humaidhi, do Kuwait, tem uma participação avaliada em 940,2 milhões de libras (1,05 mil milhões de euros) na Aston Martin após a abertura de capital da fabricante de veículos de luxo, segundo o Bloomberg Billionaires Index. O engenheiro vendeu acções no valor de 331,6 milhões de libras.

Al Humaidhi, formado em Engenharia Civil, é famoso nos círculos empresariais do Kuwait por ser membro de uma das famílias de comerciantes mais antigas do país, cuja riqueza remonta ao papel do país como próspero centro comercial no século XVIII. Hoje, os seus interesses abrangem materiais de construção, assistência médica, bancos e imóveis.

A família faz parte de um grupo que está a vender as Grosvenor House Suites na Park Lane de Londres por 520 milhões de dólares, revelaram pessoas próximas do assunto.

A abertura dá a Al Humaidhi e a outros investidores kuwaitianos um retorno superior a 800% após adquirirem uma participação de 79% da Ford Motor em 2007. Al Humaidhi possui as suas acções através de duas entidades com sede no Reino Unido da sua exclusiva propriedade e através da Adeem Automotive, subsidiária de uma casa de investimentos de uma família kuwaitiana, que partilha com o seu irmão Waleed e com a investidora Maryam Al Khaled.

Formado pela Universidade da Alexandria, no Egipto, Al Humaidhi é dono de uma empresa de arquitectura e design que leva o seu nome e tem escritórios na Cidade do Kuwait, no Cairo, na Turquia e na Austrália. O seu filho Saoud, de 30 anos, trabalha com ele no conselho da Aston Martin.

Al Humaidhi continua a ser milionário mesmo depois de contabilizar um empréstimo de 375 milhões de libras obtido junto de bancos que trabalharam na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), de acordo com uma pessoa próxima da transacção, que pediu anonimato porque o assunto é privado.

Porta-vozes de Al Humaidhi não responderam a telefonemas e e-mails com pedidos de comentários.

Accionistas da Aston Martin venderam 25% da empresa e exerceram uma opção de distribuição de lote suplementar que poderia diminuir em mais 2% as participações colectivas de Al Humaidhi, de 66 anos, e de outros investidores kuwaitianos nos próximos 30 dias.

O prospecto da fabricante de veículos destacou o Médio Oriente e a China como fontes de procura crescente pelo emblemático carro desportivo britânico por causa do aumento de patrimónios pessoais. 14 das 160 concessionárias da empresa ficam na região do Médio Oriente e no norte de África, e a empresa planeia abrir mais cinco na região nos próximos quatro anos. A região Ásia-Pacífico, em particular, está a aumentar as vendas e as margens: a média de preços dos carros vendidos naquela região é 40% mais alta do que no Reino Unido, segundo um documento.





(Texto original: An 800% Aston Martin Return Reveals Engineer as Billionaire)