Entrada em bolsa da gigante saudita Aramco em risco

Os planos para a entrada em bolsa da petrolífera estatal saudita Saudi Arabian Oil, mais conhecida por Aramco, encontram-se parados e a operação poderá mesmo não acontecer, noticia o The Wall Street Journal.





A Oferta Pública Inicial (IPO) da Aramco era vista como a "operação do século", prevendo-se que a entrada em bolsa de 5% do capital da petrolífera poderia render 100 mil milhões de dólares (85.574 milhões de euros ao câmbio actual). Este montante avaliaria a empresa em dois biliões de dólares (1,7 biliões de euros).



Um responsável da empresa disse ao The Wall Street Journal que "toda a gente está praticamente convencida de que a operação não se realizará".





A entrada em bolsa da Aramco era um dos elementos-chave do plano de transformação da economia saudita lançado pelo príncipe herdeiro, Mohammed bem Salman.



O negócio gerou uma "guerra" entre as várias praças financeiras para tentar assegurar a presença da Aramco. Londres, Nova Iorque e Hong Kong eram algumas das cidades que estavam na corrida para acolher a petrolífera saudita.



A hipótese de cotar numa praça internacional estava a perder força nas últimas semanas devido a riscos legais e jurídicos. Assim, volta a estar em cima da mesa a possibilidade da Aramco se estrear na Tadawul, a bolsa de Riade.



Contactados pelo jornal norte-americano, quer o porta-voz da Aramco quer responsáveis governamentais sauditas recusaram responder. A decisão, refere o jornal, estará nas mãos do príncipe herdeiro.