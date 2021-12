Entre Powell e Lagarde bolsas europeias avançam. Corticeira Amorim dispara 5% em Lisboa

É a "super quinta-feira" para os bancos centrais, com uma série de encontros que vão definir a política monetária em 2022. A Reserva Federal norte-americana já o fez ontem e, ao final da manhã, é a vez do Banco de Inglaterra e do Banco Central Europeu (BCE). A navegar estas reuniões, os investidores na Europa entraram na sessão em alta e Lisboa não foi exceção.O índice PSI-20 ganha 1,2% para 5.496,72 pontos. A Corticeira Amorim lidera os ganhos, com uma valorização de 4,65% para 11,26 euros. Também em forte alta segue o setor da energia, após a confirmação de subida dos preços no mercado regulado de eletricidade em 2022. A EDP Renováveis valoriza 2,55% para 21,68 euros, enquanto a casa mãe EDP sobe 1,5% para 4,82 euros.Da mesma forma, a Greenvolt soma 1,46% para 6,27 euros. No petróleo, a Galp energia valoriza 2,34% para 8,41 euros, a acompanhar a recuperação dos preços da matéria-prima nos mercados petrolíferos internacionais.O BCP ganha 1,63% para 0,14 euros, num movimento de correção. O retalho também negoceia em alta, com a Sonae a subir 1% e a Jerónimo Martins 0,3%. Em sentido contrário, a Nos é a cotada que mais cai, com uma perda de 2,9% para 3,36 euros. Ibersol, Pharol e Novabase fecham o lote de apenas quatro cotadas no vermelho.Por toda a Europa, o sentimento é positivo, a replicar a tendência nos Estados Unidos, depois de o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, ter anunciado que vai duplicar o ritmo de retirada dos estímulos. Além disso, os responsáveis da Fed sinalizaram a possibilidade de aumentarem os juros diretores três vezes no próximo ano, quando os economistas apenas estimavam apenas duas.Na zona euro, as atenções vão estar centradas no Banco Central Europeu (BCE) já que a presidente Christine Lagarde deverá apresentar, a partir das 12h45 (hora de Lisboa), o plano para o período após o fim do programa de compra de dívida pandémica (PEPP, na sigla em inglês), que está marcado para março.(Notícia atualizada às 8:30)