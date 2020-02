Equita sobe recomendação e preço-alvo da Galp

A italiana Equita SIM aumentou a recomendação e o preço-alvo da Galp, avança a Bloomberg esta sexta-feira, 7 de fevereiro.

Anteriormente, a recomendação desta casa de investimento para a petrolífera portuguesa era "manter", mas foi subida agora para "comprar". No que toca ao preço-alvo, a Equita aponta para os 16 euros, um aumento de 16% em relação ao preço que atribuía anteriormente à cotada.

Os preços-alvo da Galp oscilam entre os 14 e os 21 euros e, antes da ‘promoção’ por parte da Equita, a petrolífera contava 10 recomendações de compra, 10 para manter e cinco para vender, de acordo com o levantamento da Bloomberg.

Esta sexta-feira as ações da Galp estão a valorizar 0,51% para os 13,835 euros. Já no acumulado do ano, o saldo é negativo, com a cotada a perder 7,15%.





Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.