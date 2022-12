Esforços ESG de acionistas postos à prova pela guerra

Houve uma aceleração do interesse dos investidores em adotar políticas verdes nas empresas, em 2022. O cenário pode, contudo, mudar no próximo ano. As áreas em foco serão as alterações climáticas e a inclusão de mulheres e jovens em posições de liderança.



Com a crise energética causada pela invasão da Rússia à Ucrânia, as estratégias climáticas das empresas tornam-se mais desafiantes. Será um foco dos investidores no próximo ano. Lisi Niesner/Reuters Mariana Ferreira Azevedo 19 de Dezembro de 2022 às 21:58







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Os acionistas globais têm vindo a mostrar maior interesse em alinhar as estratégias das cotadas aos objetivos climáticos. Mas a mudança de paradigma trazido pela crise energética põe à prova as convicções dos investidores. O alerta é feito pela consultora Morgan Stanley Capital International (MSCI), que analisa dados de empresas mundiais, no seu relatório sobre tendências de sustentabilidade para 2023. No novo ano, ... ... Saber mais ESG Morgan Stanley Capital International MSCI energia

Esforços ESG de acionistas postos à prova pela guerra









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Esforços ESG de acionistas postos à prova pela guerra O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar