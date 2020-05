Bons ventos comerciais animam bolsas e petróleo. Desemprego nos EUA pressiona dólar... mas pouco

17:19

Europa ganha com aproximação de EUA e China

Os principais mercados europeus tiveram uma sessão positiva, com o Stoxx 600, índice que agrupa as 600 maiores cotadas da região, a subir 0,91% para os 341,05 pontos.



Foi uma sessão positiva para todos os setores da região, que terminaram a negociar em território positivo, com destaque para o setor automóvel (+2,99%) que se distanciou dos restantes.



A dar apoio ao sentimento na Europa está o acalmar de tensões na relação sino-americana, quando os Estados Unidos e a China estão em conversações para melhorar a economia e saúde pública em ambos os territórios, mesmo depois das acusações feitas por Washington, na semana passada, sobre uma possível criação chinesa em laboratório do novo coronavírus.



Apesar desta reaproximação entre as duas maiores economias do mundo, aos investidores não passaram despercebidos os dados do emprego nos Estados Unidos. O departamento do trabalho norte-americano anunciou que a taxa de desemprego mais do que triplicou em abril para os 14,7%, depois de em fevereiro ter registado o valor mínimos dos últimos 50 anos nos 3,5%.



O número de assalariados caiu 20,5 milhões só em abril, o valor mais alto desde a época da Grande Depressão (1929-39).



Mesmo com a subida histórica da taxa de desemprego, os mercados contavam com números ainda mais pessimistas, pelo que não se deixaram afetar de forma veemente.



Em termos semanais, a semana foi positiva para o índice Stoxx 600, que subiu 1,08%. Entres as empresas com melhores desempenhos estiveram algumas do setor tecnológico, como a Zalando - dedicada ao comércio eletrónico - que subiu 20,03%, ou a AMS AG (+16,63%). A farmacêutica Morphosys (+17,18%) garantiu um lugar na "pole position" das melhores prestações.



Do lado das quedas, o setor do retalho e do imobiliário foram alguns dos mais penalizados. Exemplo disso são as quedas de 20% e 16% das retalhistas WH Smith e SSP Group, respetivamente, e o declínio de de 24% da Hammerson, focada no ramo imobiliário.