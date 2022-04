Estátua da "Menina sem medo" fica a enfrentar "Touro de Wall Street" até ao próximo ano

A estátua da "Menina sem medo" vai ficar a 'enfrentar' o "Touro de Wall Street" pelo menos até ao início do próximo ano, enquanto as autoridades nova-iorquinas procuram um lugar para a instalar de forma permanente.



A decisão de manter a obra em frente ao "Charging Bull" da Bolsa de Valores de Nova Iorque, onde foi instalada por ocasião das comemorações do Dia Internacional da Mulher, em 2017, foi tomada na passada segunda-feira.





Os membros da Comissão de Design Público decidiram conceder uma extensão de 11 meses, enquanto exploram uma forma de a cidade de Nova Iorque adquirir a propriedade da estátua de bronze, atualmente objeto de litígio entre a sua autora, Kristen Visbal, e a State Street Global Advisors, empresa de gestão de ativos, com sede em Boston, que comissionou a obra."A Comissão de Design Público não pode, ao dia de hoje, torná-la numa peça de arte permanente", afirmou a presidente do órgão, Signe Nielsen, citada pela agência Bloomberg. "Podemos apelar para que sejam tomadas medidas para fazer com que este trabalho seja considerado para coleção pública".A "Menina sem medo" foi pensada para ser uma instalação temporária quando a State Street a comissionou em 2017 como forma de apelar a uma maior representação das mulheres nas administrações das empresas, mas as autorizações para continuar em exibição têm sido prorrogadas várias vezes e a estátua acabou por se transformar numa atração turística da cidade.