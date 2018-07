Estimativas de resultados da Boeing e GM penalizam bolsas dos EUA

Os principais índices dos Estados Unidos abriram em queda esta quarta-feira, 25 de Julho, penalizados pelas apresentações de contas de empresas como a Boeing e a General Motors.

O industrial Dow Jones recua 0,19% para 25.195,22 pontos, enquanto o S&P500 desvaloriza 0,04% para 2.819,24 pontos, depois de duas sessões consecutivas de ganhos. O tecnológico Nasdaq, que atingiu ontem um novo recorde, contraria a tendência, com uma subida ligeira de 0,04% para 7.844,53 pontos.



As acções da Boeing, que é a maior exportadora norte-americana para a China, desvalorizam 2,32% para 349,80 dólares, depois de a empresa ter mantido as suas estimativas para os lucros por acções em 2018 entre 14,30 e 14,50 dólares, um intervalo desapontante para os analistas, que antecipavam 14,56 dólares.

A Boeing fechou o segundo trimestre com lucros de 3,33 dólares por acção, o que compara com as estimativas de 3,26 dólares, e receitas de 24,3 mil milhões de dólares, face às previsões de 24,04 mil milhões. Apesar disso, as receitas da divisão de aviação comercial ficaram abaixo do esperado.

Já a General Motors cai 6,40% para 36,95 dólares, penalizada pelo corte das estimativas de resultados para o conjunto do ano, que a empresa justificou com a subida dos custos do aço e alumínio devido às tarifas de Trump. Em termos ajustados, os lucros da GM foram de 1,81 dólares por acção no segundo trimestre, ligeiramente acima das previsões de 1,78 dólares.

O tema das tarifas comerciais vai, aliás, manter-se em destaque esta quarta-feira já que o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e a comissária europeia para o comércio, Cecilia Malmström, vão encontrar-se com Donald Trump, em Washington.

Do lado das subidas destacam-se as acções da Coca-Cola, com uma valorização de 1,80% para 46,06 dólares, depois de a empresa ter anunciado que os seus lucros aumentaram para 2,32 mil milhões de dólares no segundo trimestre, o que compara com 1,37 mil milhões de dólares no mesmo período do ano passado. As receitas ascenderam a 8,9 mil milhões de dólares, quando as estimativas apontavam para 8,54 mil milhões.

De acordo com a Reuters, as estimativas dos analistas para o crescimento dos lucros das empresas do S&P500 desceram de 21,7%, há dois dias, para 20,8%, actualmente.

Depois do fecho do mercado, será a vez de o Facebook revelar as suas contas do trimestre. As acções da rede social sobem 0,43% para 215,59 dólares.