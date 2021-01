Estímulos vão impedir “sell-off” nas bolsas

O Abanca acredita que as previsões para a economia poderão ser revistas em baixa, caso os programas de vacinação se revelem mais lentos. Ainda assim, as perspetivas para as ações são positivas.

