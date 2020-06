Bolsas e petróleo caem com sinais de agravamento da pandemia

26 de junho de 2020 às 14:46

Aumento de infeções e testes de stress pressionam Wall Street

As bolsas norte-americanas abriram em terreno negativo, com a banca a ser penalizada pela imposição de limites pela Fed. Também o forte incremento nos casos de infeção por covid-19 estão a pressionar.



O Dow Jones segue a ceder 0,59% para 25.594,94 pontos, e o Standard & Poor’s 500 perde 0,53% para 3.067,53 pontos.



Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite recua 0,45% para se fixar nos 9.975,45 pontos.



A banca está a pressionar a negociação, enquanto os investidores digerem os resultados dos testes de stress realizados pela Reserva Federal, que levou a requerer que as instituições financeiras preservem o seu capital suspendendo as recompras de ações e limitando a distribuição de dividendos no terceiro trimestre à média do resultado líquido obtido nos últimos quatro trimestres.



Ontem este setor tinha sido sustentado pelo facto de os reguladores da banca dos EUA terem aligeirado duas regras que visam os grandes bancos com carteiras complexas de trading e investimento.



Por outro lado, o disparar de novos casos de covid-19 no país está também a suscitar receios de novas medidas de confinamento. No estado norte-americano do Texas, um dos mais afetados, o governador suspendeu ontem as novas fases de reabertura da atividade económica. Entretanto, os governadores da Carolina do Norte, Louisiana e Kansas já tomaram medidas similares – ao passo que em Nova Iorque, Nova Jérsea e Connecticut mantêm os esforços de reabertura mas impondo uma quarentena de 14 dias a quem venha dos estados mais a sul.



Ontem registou-se um aumento recorde de 37.000 infeções nos EUA, com os estados da Florida, Texas, Califórnia e Arizona a liderarem. O total de casos no país é já de 2,4 milhões.



No domínio económico, os gastos dos consumidores norte-americanos em maio aumentaram fortemente, mas esse incremento poderá não ser sustentável, dado que os rendimentos estão a cair e estima-se que diminuam ainda mais, uma vez que milhões de pessoas perdem os seus subsídios de desemprego a partir do próximo mês.



O Departamento norte-americano do Comércio anunciou que os gastos dos consumidores, que representam mais de dois terços da atividade económica dos EUA, dispararam 8,2% no mês passado, depois de terem afundado 12,6% em abril (a maior queda desde que o governo começou a rastrear este indicador, em 1959).



Os analistas inquiridos pela Reuters apontavam para um aumento médio de 9% em maio, pelo que o número, apesar de alto, foi inferior ao esperado.



Hoje é dia da reconstituição anual dos índices Russell (que agregam cotadas com menor capitalização), o que motiva, por norma, uma das sessões com maior volume de negociação do ano.