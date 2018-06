A Estoril Sol vai distribuir os seus dividendos a partir de 22 de Junho, o que significa que as acções vão descontar o valor no dia 20 de Junho.

A Estoril Sol vai pagar aos seus accionistas um dividendo de 38,5 cêntimos por acção, a partir de 22 de Junho. O mesmo é dizer que as acções vão descontar este valor no dia 20 do mesmo mês.A empresa, cujos lucros aumentaram 62% para 10,67 milhões de euros, vai distribuir um total de 4,59 milhões de euros. Ou seja, a empresa vai distribuir quase metade dos resultados obtidos no ano passado.A empresa, de Stanley Ho, reforça assim a remuneração accionista em 5 cêntimos, já que em 2017, pelo exercício de 2016, pagou 33,5 cêntimos por acção.