Estoril Sol paga dividendo de 41,9 cêntimos a partir de 24 de junho

A Estoril Sol revelou que vai distribuir os seus lucros aos acionistas a partir do dia 24 de junho, de acordo com o comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, as ações descontam o valor do dividendo de 41,9 cêntimos no dia 20 do mesmo mês.

A empresa aumentou o dividendo distribuído face ao ano anterior, quando pagou 38,5 cêntimos por título. Isto num período em que os lucros caíram.

No ano passado, a Estoril Sol registou um resultado líquido de 3,55 milhões de euros, menos 28,2% do que no ano anterior.