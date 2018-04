Fonte: Bloomberg



Os EUA decidiram sancionar empresas russas na sequência de suspeitas da interferência do Kremlin nas presidenciais americanas – sendo que os oligarcas responsáveis pelas empresas têm fortes ligações ao Governo. A Rusal, sendo uma das maiores produtoras mundiais de alumínio, é um dos exemplos mais visíveis. A matéria-prima que a empresa produz, o alumínio, regista uma tendência oposta, com uma desvalorização de 8,3%. Esta é a maior quebra intradiária dos últimos 17 anos. Na semana anterior, na sombra das sanções, a matéria-prima conseguiu atingir os 2.481 dólares , valor inédito desde 2011."A Rusal sentiu o impacto das sanções dos EUA pelo envolvimento com Oleg Deripaska, mas o Governo dos EUA não quer afectar a população trabalhadora que depende da Rusal e das suas subsidiárias", declarou Steven Mnuchin, secretário do Tesouro de Trump.A Rusal é responsável por 6% da produção mundial de alumínio. As sanções impostas pelos EUA provocaram o receio de que a produção da Rusal tivesse de encerrar em diversas localizações, justificando as oscilações do preço do alumínio. O Governo russo chegou a avançar a hipótese de nacionalizar temporariamente a empresa.

O Governo de Trump decidiu ainda estender em cerca de cinco meses o prazo para as empresas americanas cancelarem contratos com a produtora russa.Durante a manhã, os títulos da Rusal chegaram a subir 15,82% para os 26,58 rublos (35,10 cêntimos), mantendo-se posteriormente com ganhos em torno dos 13%.Evolução das acções da Rusal no último mês