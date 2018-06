EUA impedem "roubo da sua tecnologia" e afundam bolsas

O Dow Jones fechou a recuar 1,33% para 24.252,80 pontos e o Standard & Poor’s 500 perdeu 1,37% para 2.717,07 pontos.

Por seu lado, o índice tecnológico Nasdaq Composite cedeu 2,09%, a valer 7.532,01 pontos.

O intensificar de ameaças no âmbito das tensões comerciais que opõem os Estados Unidos a grandes economias, como a China e a União Europeia, voltou assim a fazer estragos no sentimento dos investidores.

As bolsas do outro lado do Atlântico registaram as quedas mais acentuadas em mais de dois meses e o sector que mais penalizou foi o tecnológico.

Isto porque o Departamento norte-americano do Tesouro está a definir restrições que irão impedir que as empresas que tenham pelo menos 25% de capital accionista chinês possam comprar companhias norte-americanas, afirmou um responsável da Casa Branca citado pela Reuters.

O secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, veio lançar mais achas na fogueira ao desmentir aquela informação. Isto porque escreveu numa mensagem no Twitter que essas restrições não se aplicarão especificamente à China, "mas a todos os países que estão a tentar roubar a nossa tecnologia".





On behalf of @realDonaldTrump, the stories on investment restrictions in Bloomberg & WSJ are false, fake news. The leaker either doesn’t exist or know the subject very well. Statement will be out not specific to China, but to all countries that are trying to steal our technology.