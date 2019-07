Euribor caem para novos mínimos de sempre a três e 12 meses

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, desceu hoje para -0,342%, menos 0,013 pontos e contra o atual mínimo de sempre, de -0,344%, em 5 de julho. O atual valor máximo desde julho de 2018 da Euribor a seis meses, de -0,227%, foi registado em 27 de março.

A Euribor a três meses recuou hoje para -0,364%, novo mínimo de sempre e menos 0,006 pontos que na sessão anterior. O atual máximo desde julho de 2018 da Euribor a três meses, de -0,306%, foi registado pela primeira vez em 24 de janeiro.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também caiu hoje para um novo mínimo de sempre, de -0277%, menos 0,024 pontos que na quarta-feira. A Euribor a 12 meses subiu até ao atual máximo desde julho de 2018, de -0,108%, pela primeira vez em 6 de fevereiro.

As taxas Euribor estão em valores negativos desde 2015 e assim se deverão manter por mais quase cinco anos, uma vez que os contratos futuros destas taxas interbancárias colocam as Euribor em níveis positivos apenas no final do primeiro trimestre de 2024.

Mario Draghi, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), sinalizou, em junho, a possibilidade de avançar com novos estímulos à economia, admitindo ainda uma descida de juros. Uma indicação que acelerou novos mínimos nas taxas de juro e conduziu a ajustes nas expectativas de mercado em relação aos valores a que as Euribor estarão a negociar nos próximos meses.

As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses entraram em terreno negativo em 2015, em 21 de abril, 6 de novembro e 5 de fevereiro, respetivamente.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.