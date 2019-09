Euro abaixo de 1,10 dólares pela primeira vez desde maio de 2017

O presidente norte-americano já reagiu, voltando a apontar o dedo à Reserva Federal. Donald Trump acusou a Fed de inação perante a depreciação do euro face ao dólar.

"O euro está a cair ‘à doida’ face ao dólar, dando aos europeus uma grande vantagem nas exportações e atividade industrial… e a Fed nada faz!", escreveu o chefe da Casa Branca numa mensagem na sua conta do Twitter.





....We don’t have a Tariff problem (we are reigning in bad and/or unfair players), we have a Fed problem. They don’t have a clue!