Euronext compra plataforma de trading" de energia" em Oslo

A Euronext, a dona da bolsa portuguesa, continua as operações de aquisição: comprou 66% da Nord Pool, uma plataforma de "trading" de energia sedeada em Oslo.





O acordo de compra implica uma despesa de 84 milhões de euros para a Euronext, que fica com 66% do capital acionista e dos direitos de voto do grupo Nord Pool e passa a liderar em parceria com aqueles que, até agora, eram os donos da Nord Pool: os Operadores do Sistema de Transmissão Nórdicos e do Báltico (TSO, na sigla em inglês). Estes mantêm agora uma fatia de 34% no capital da empresa.