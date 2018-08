As receitas da Euronext no segundo trimestre aumentaram 14,6% face ao mesmo período de 2017 para 157,3 milhões de euros, impulsionadas pela integração da FastMatch, que permitiu ao grupo desenvolver-se no mercado cambial, e pela Bolsa de Valores de Dublin.



Excluindo esses activos, a receita cresceu 4,1%.



A actividade também foi apoiada por um aumento de 7,1% na receita de transacções em dinheiro, devido à melhora da participação de mercado e um aumento na receita média por transacção, num cenário de volumes quase estáveis. A actividade no mercado primário acelerou um pouco com 10 novas listagens, em comparação com 9 no segundo trimestre de 2017.



A Euronext concluiu a aquisição da Bolsa de Valores de Dublin por 137 milhões de euros no primeiro trimestre e prevê alcançar sinergias de seis milhões de euros até 2020 associadas a esta compra.



Com esta compra, a Euronext integra actualmente as bolsas de Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Londres e Paris e tem cerca de 1.300 cotadas.

