Europa isola o Reino Unido e aprova a primeira vacina e outras 3 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Agência Europeia do Medicamento deverá aprovar esta segunda-feira a primeira vacina contra a covid-19, abrindo caminho para o arranque da vacinação em toda a Europa antes do final do ano. Em causa está a vacina da Pfizer e da BioNTech que será analisada numa reunião do regulador, que foi antecipada devido à pressão dos Estados-membros.



Esta vacina foi aprovada, primeiramente, pelo Reino Unido, no início de dezembro, e em meados do mês pelos Estados Unidos. Ambos os países arrancaram de imediato com a vacinação, um processo que deverá ser iniciado na União Europeia, de forma coordenada, entre os dias 27 e 29 de dezembro.