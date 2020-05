Acrescentou que existem claras parecenças entre a atual situação e 2000, ano em que a bolha das "dotcom" rebentou e também de eleições presidenciais nos Estados Unidos.



"Em 2000, o Nasdaq teve um 'bear market' semelhante ao que viveu este ano - caiu 40%, depois subiu 42% desde o mínimo, tendo chegado a subir mais tarde 61,8% desde o fundo. Depois estagnou e voltou a cair 43% quatro meses depois", disse Will Meade, numa entrevista ao Market Watch.



Meade disse que a nova corrida à Casa Branca, com as eleições a decorrerem no dia 3 de novembro deste ano, criam novos riscos e incertezas no horizonte.



O ex-analista do Goldman Sachs aconselhou ainda os norte-americanos a pouparem tanto quanto conseguirem, precavendo uma possível perda de emprego ou redução salarial.



As bolsas em todo o mundo tocaram em mínimos no final de março deste ano, com os maiores índices a registarem quedas superiores a 30%. Apesar disso, uma forte correção trouxe os índices mundiais novamente para valores superiores aos pré-covid, com o apoio dos bancos centrais e governos em todo o mundo que abriram cordões à bolsa para apoiar as economias locais.

Maio começou com o pé esquerdo para a generalidade das praças mundiais, com os investidores a recuarem dos ativos de maior risco perante um novo confronto entre os Estados Unidos e a China, a meio de uma pandemia global.Contudo, um antigo analista do banco de investimento Goldman Sachs, Will Meade, disse ao Market Watch que este começo negativo de maio poderá ser o início de uma nova derrocada nos mercados, tendo em conta que Meade prevê um rombo de cerca de 40% até ao final do ano, nas bolsas globais.