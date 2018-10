Expectativa de acordo EUA-China devolve fôlego a Wall Street

O índice industrial Dow Jones fechou a subir 1,77% para 24.874,64 pontos na sessão desta terça-feira, e o Standard & Poor’s 500 somou 1,57% para 2.682,63 pontos.

Também o tecnológico Nasdaq Composite voltou a negociar no verde, tendo valorizado 1,58% para 7.161,64 pontos.

Depois de ontem ter sido divulgado que o presidente norte-americano, Donald Trump, poderia avançar com tarifas sobre os restantes bens chineses importados pelos EUA que ainda não são alvo de taxas aduaneiras adicionais – isto se as negociações do próximo mês falharem –, as bolsas do outro lado do Atlântico reagiram em baixa.

No entanto, hoje o chefe da Casa Branca veio dizer, numa entrevista à Fox News, que acredita na possibilidade de os EUA alcançarem "um grande acordo" com a China, o que aliviou grande parte dos receios em torno desta guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais.



A expectativa de um acordo entre Washington e Pequim acabou por falar mais alto e devolver algum ânimo aos mercados accionistas do outro lado do Atlântico.