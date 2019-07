Expectativa de corte de juros dá novos recordes a Wall Street

O Dow Jones segue a somar 0,85% para 27.156,31 pontos, o que constitui um novo máximo histórico.

Também o Standard & Poor’s 500 segue no valor mais alto de sempre, a ganhar 0,23% para 3.003,79 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avança 0,17%, para 8.210,36 pontos, após alcançar anteontem um nível nunca antes visto, nos 8.228,60 pontos.

Na quarta-feira, o presidente da Fed, Jerome Powell, falou perante o Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes (que, com o Senado, compõe o Congresso) e reiterou que a incerteza económica é elevada e que a Fed vai atuar de forma apropriada.

As palavras de Powell foram recebidas como um sinal de que os juros do outro lado do Atlântico vão descer, o que levou as bolsas dos EUA a atingirem de imediato novos máximos históricos.

Entretanto, ontem Powell falou perante o Comité da Banca do Senado e disse que o banco central tem margem para flexibilizar a sua política monetária. "A ligação entre desemprego e inflação tornou-se débil há cerca de 20 anos", afirmou, citado pela Bloomberg. "Está a ficar mais fraca, mais fraca e mais fraca", frisou.

Estas declarações, aliadas às atas da última reunião da Fed, que apontam no mesmo sentido, estão a dar gás a Wall Street - com os investidores a apostarem de novo em ativos de maior risco, como é o caso das ações.