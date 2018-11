Expectativa sobre acordo comercial sustenta Wall Street em dia de eleições

As bolsas dos EUA iniciaram a sessão com ganhos ligeiros, numa altura em que a especulação em torno de um acordo entre os EUA e a China sobre a guerra comercial está a aumentar. A travar o entusiasmo estão as eleições intercalares, com os investidores a preferirem esperar para ver.

O Dow Jones está a subir 0,013% para 25.465,13 pontos, o Nasdaq aprecia 0,11% para 7.337,40 pontos e o S&P500 valoriza 0,15% para 2.742,12 pontos.

A incerteza sobre os resultados das eleições intercalares dos EUA deverá dominar a sessão, apesar das notícias positivas sobre a guerra comercial. O vice-presidente da China, Wang Qishan, afirmou que Pequim está preparada para encetar negociações e trabalhar com os EUA para resolver as disputas comerciais. A Reuters adianta que altos representantes das duas maiores economias do mundo deverão encontrar-se, em Washington, esta sexta-feira.

A Reuters realça que a incerteza sobre as eleições intercalares é compreensível, uma vez que o S&P500 valorizou 25% desde Novembro de 2016, quando Donald Trump venceu as eleições para a Casa Branca. Nos últimos 64 anos não se verificou uma subida tão acentuada no comando de um presidente americano.

Se os Republicanos ficarem com a maioria na Câmara dos Representantes, é provável que as acções subam com a esperança de que sejam introduzidos mais cortes de impostos, mas se os Democratas ficarem com a Câmara e o Senado pode haver um "sell-off" acentuado, salienta a Reuters.

"Quando se analisa como é que os mercados se comportaram desde a vitória [de Trump] nas eleições – muito devido à reforma fiscal – é fácil perceber porque é que este pode não ser o resultado mais amigo do investidor", afirmou Craig Erlam, analista sénior da Oanda.

Ainda assim, há analistas que consideram que a divisão de poderes entre a Câmara dos Representantes e o Senado, que poderá dificultar a agenda de Trump, e o aumento dos receios em torno da instabilidade política nos EUA, já poderá estar descontada pelos investidores.

Entre as cotadas, destaque para a Mylan, que está a disparar mais de 13%, depois de a farmacêutica ter apresentado resultados referentes ao terceiro trimestre que superaram as estimativas dos analistas.