Fabricante de armas brasileira dispara mais de 400% com "efeito Bolsonaro"

A fabricante de armamento Taurus acumula uma valorização superior a 400% desde o início deste ano. Contudo, tem sido nas últimas semanas que a empresa tem registado valorizações mais expressivas ao beneficiar do "efeito Bolsonaro".

Depois da volatilidade inicial, a bolsa brasileira tem vindo a valorizar com a perspectiva de vitória de Jair Bolsonaro (extrema-direita) nas presidenciais brasileiras, cuja segunda volta tem lugar já este domingo. E há uma empresa que já disparou mais de 400% desde o início do ano, sobretudo desde que surgiram as primeiras sondagens a apontar para a vitória de Bolsonaro.





Trata-se da Taurus, uma fabricante de armas que no passado dia 19 de Março atingiu um máximo de 2014 ao tocar nos 12 reais por acção, cotação que representa uma valorização de 443% face ao primeiro dia de negociação bolsista da cotada em 2018.





Apesar de a Taurus estar a desvalorizar há duas sessões seguidas, a produtora de armamento acumula, mesmo assim, uma valorização de 387% desde o início deste ano, estando nesta altura com uma cotação de 10,40 reais.