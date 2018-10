Facebook alimenta ganhos em Wall Street

As bolsas norte-americanas abriram em alta, prosseguindo assim a tendência de ontem, que foi reforçada com os resultados do Facebook reportados após o fecho da sessão.

O índice industrial Dow Jones segue a subir 0,94% para 25.107,52 pontos na sessão desta quarta-feira e o Standard & Poor’s 500 soma 1,11% para 2.711,49 pontos.

Também o tecnológico Nasdaq Composite está a negociar no verde, a valorizar 1,64% para 7.279,18 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico regressaram ontem aos ganhos, dada a expectativa de que os Estados Unidos e a China consigam entender-se e chegar a um acordo comercial que evite novas tarifas aduaneiras.

Depois de ter sido divulgado na segunda-feira que o presidente norte-americano, Donald Trump, poderia avançar com tarifas sobre os restantes bens chineses importados pelos EUA que ainda não são alvo de taxas aduaneiras adicionais – isto se as negociações do próximo mês falharem –, as bolsas norte-americanas quebraram, mas a perspectiva de um acordo animou os investidores.

Além deste optimismo, o que aliviou grande parte dos receios em torno desta guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais, também as contas trimestrais do Facebook agradaram ao mercado e estão a contribuir para o bom desempenho de hoje.

As receitas da empresa dona da conhecida rede social ficaram ligeiramente abaixo do projectado pelo mercado, mas o facto de não ter havido surpresas, já que se esperava uma desaceleração do crescimento do Facebook, ajudou a que a cotada liderada por Mark Zuckerberg ganhasse terreno.

Numa altura em que as contas trimestrais das grandes tecnológicas têm estado a desiludir o mercado, o Facebook acabou por trazer uma lufada de ar fresco.

As vendas da empresa sediada em Menlo Park (Califórnia) aumentaram 33% no terceiro trimestre, face ao período homólogo de 2017, de 10,33 para 13,73 mil milhões de dólares, quando a projecção média apontada pelos analistas inquiridos pela Bloomberg era de 13,80 mil milhões.

Já os lucros foram superiores às estimativas dos analistas. A empresa registou um aumento de 9% do seu resultado líquido, de 4,70 para 5,14 mil milhões de dólares (1,76 dólares por acção), quando as previsões apontavam para um lucro por acção de 1,47 dólares.



Além disso, a tecnológica aliviou os receios de muitos investidores, ao dizer que as margens deixarão de "encolher" a partir de 2019.