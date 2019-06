Família Amorim encaixa 43,7 milhões com venda de 3,46% do capital da Corticeira

A Investmark, controlada pela família Amorim, encaixou 43,7 milhões de euros com a venda de 4.600.000 ações representativas de 3,46% do capital da Corticeira Amorim a investidores institucionais.





Os títulos foram vendidos a 9,5 euros, o que representa um desconto de 7,16% face à cotação de fecho da sessão de ontem (10,18 euros).





"A Investmark Holdings, B.V., sociedade de direito holandês (…) informa ter concluído com sucesso a venda de 4.600.000 ações representativas de 3,46% do capital social da Corticeira Amorim, SGPS, S.A. em execução da Oferta Particular comunicada em 4 de Junho de 2019. A contrapartida total da Oferta ascende a 43.700.000,00 Euros, correspondente a um preço por ação de 9,50 Euros", informou a Corticeira Amorim esta quarta-feira, em comunicado enviado à CMVM.





Esta oferta particular de venda de ações foi anunciada na tarde de ontem, após o fecho do mercado, e justificada com o "crescente interesse manifestado por investidores nacionais e internacionais".





Segundo o comunicado da Corticeira Amorim, a liquidação da oferta decorrerá no dia 7 de junho de 2019, com a entrega das ações e o pagamento do preço (ou a transmissão das ações em bolsa).





Após a liquidação, a Investmark passará a deter uma participação de 10,32% no capital social da Corticeira, pelo que a família Amorim continuará a ter um controlo maioritário, de cerca de 70% do capital, com a Amorim Capital SGPS a deter sozinha 51% da empresa.





"Conforme anteriormente comunicado, a Oferente assumiu um compromisso de lock-up relativo a transações sobre as ações da Corticeira Amorim por si detidas, direta ou indiretamente, que não venham a ser alienadas no âmbito da Oferta. Este compromisso vigora desde o dia 28 de maio de 2019 (data de celebração do contrato de mandato entre a Oferente e o Sole Bookrunner) e terminará 90 (noventa) dias depois de 4 de junho de 2019 (data da ordem de venda das ações a alienar no âmbito da Oferta)", acrescenta o comunicado.