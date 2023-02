Família EDP entra na lista de preferidas do Goldman Sachs

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Goldman Sachs está mais otimista em relação à família EDP, tendo adicionado as ações tanto da casa-mãe como da subsidiária de renováveis, a EDP Renováveis, à sua lista de preferidas. Reviu também em alta os preços-alvo de ambas as cotadas do índice de referência nacional, PSI, vendo ganhos na ordem dos dois dígitos nos próximos 12 meses.





...