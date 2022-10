Famílias tiram poupanças dos depósitos em setembro

Após vários meses a renovar sucessivamente máximos históricos, as poupanças das famílias em Portugal que estão depositadas nos bancos diminuíram em setembro. Da mesma forma, também o recurso ao novo crédito recuou pelo segundo mês consecutivo.

"No final de setembro de 2022, os depósitos de particulares nos bancos residentes totalizavam 181,3 mil milhões de euros e os das empresas 64,3 mil milhões de euros. Os depósitos de particulares reduziram-se 0,1 mil milhões de euros relativamente a agosto", refere o relatório divulgado esta sexta-feira pelo Banco de Portugal.



Apesar da diminuição mensal, os depósitos das famílias estão ainda 6,9% acima do verificado em setembro de 2021. Já no caso das empresas, os depósitos decresceram em 500 milhões de euros face ao mês anterior, tendo crescido 9,3% relativamente a setembro de 2021, o que representa uma desaceleração pelo sexto mês consecutivo.





Já no que diz respeito ao crédito, o montante total de empréstimos para habitação era, no final de setembro, de 100 mil milhões de euros. Este "stock" representa um aumento de 200 milhões de euros face ao final de agosto, sendo que "o montante de empréstimos para habitação não ultrapassava os 100 mil milhões de euros desde junho de 2015", diz o Banco de Portugal.



Ainda assim, esta evolução representa um crescimento de 4,4% em relação a setembro de 2021, desacelerando pelo segundo mês consecutivo. Os empréstimos ao consumo totalizavam 20,7 mil milhões de euros, mais 200 milhões de euros do que em agosto, o que reflete um crescimento de 6,3% relativamente a setembro de 2021 (5,9% no mês anterior).





Por último, o montante de empréstimos concedidos pelos bancos às empresas era de 76,6 mil milhões de euros no final de setembro, o que representa um crescimento de 1,4% em relação a setembro de 2021. No mês anterior, o crescimento tinha sido de 1,5%.



(Notícia atualizada as 11:25)