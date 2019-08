Fantasma da recessão abala Wall Street

As bolsas norte-americanas encerraram em baixa, numa altura em que os investidores se mostram preocupados com os sinais de alerta de recessão no mercado obrigacionista.

O Dow Jones terminou a sessão a recuar 0,47% para 25.777,90 pontos e o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,32% para 2.869,16 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou-se em 0,34%, para 7.826,95 pontos.

Após os ganhos com que arrancaram a semana, e que mantiveram na abertura da sessão desta terça-feira, os principais índices acionistas do outro lado do Atlântico acabaram por inverter para terreno negativo à conta dos receios em torno de uma eventual recessão nos EUA.

Os sinais de alerta vêm do mercado da dívida, com os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos a continuarem a cair – numa altura em que a procura por ativos mais seguros, como as obrigações norte-americanas, se mantém elevada.

A "yield" das obrigações a 10 anos caiu para um novo mínimo do ano, nos 1,4794%. As curvas de rendimento da dívida a 2 e a 10 anos continuam invertidas (com os juros da dívida norte-americana a 10 anos a negociarem abaixo dos juros a 2 anos, inversamente ao que acontece quando a economia está "saudável") – o que significa que os mercados temem mais o curto prazo do que o longo prazo, sinalizando que pode estar para chegar uma recessão.

Por outro lado, a guerra comercial entre Washignton e Pequim também continua a pesar, dado o forte clima de incerteza.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a China contactou no domingo a equipa negocial norte-americana para informar que pretendia regressar à mesa das negociações. Esta notícia foi o suficiente para voltar a dar ânimo aos mercados. No entanto, parte do otimismo já se dissipou.

A três sessões de terminar o mês de agosto, o Dow Jones está a caminho de uma queda mensal de 4%. Já o S&P 500 e o Nasdaq poderão registar um saldo mensal negativo de 3,8% e 4,5%, segundo os dados da Refinitiv citados pela CNN Business.



Nota também para duas cotadas que hoje estiveram em destaque, as tabaqueiras Philip Morris e Altria, depois da notícia de que estão em negociações para uma fusão.





A Philip Morris reagiu em baixa, fechando a cair 7,76% para 71,70 dólares. Já a Altria ganhou terreno assim que foi conhecida a notícia de que as duas empresas poderiam voltar a combinar os seus negócios, mas depois também encerrou no vermelho, a perder 3,99% para 45,25 dólares.