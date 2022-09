Fantasma das taxas de juro empurra Wall Street para o vermelho

Wall Street fechou em queda esta terça-feira, não conseguindo manter os ganhos registados no arranque da negociação, com crescentes preocupações com os planos da Reserva Federal norte-americana (Fed) de subir as taxas de juro.O Dow Jones recuou 0,54%, para 31.148,07 pontos, tendo o índice alargado S&P 500 perdido igualmente 0,40% e fechado nos 3.908,55 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite caiu 0,74%, para os 11.544,91 pontos.O índice de serviços do Institute for Supply Management subiu inesperadamente de 56,7 para 56,9 pontos, sublinhando a resiliência da economia norte-americana, mas também alimentando receios de que a Fed vá avançar com fortes subidas taxas de juro para contrabalançar a inflação."As boas notícias económicas significam que a Fed pode manter-se muito agressiva", explica à Bloomberg Matt Maley, da Miller Tabak & Co.