Farfetch afunda 42% em Wall Street. Analistas arrasam avaliação das ações

As ações da Farfetch estão a reagir em forte queda aos resultados do segundo trimestre, que levaram os analistas a arrasar a avaliação da companhia luso-britânica.

Confirma-se a evolução negativa das ações da Farfetch no "after hours". Na abertura da sessão em Wall Street as ações da plataforma eletrónica luso-britânica de artigos de moda de luxo estão a afundar 42,55% para 10,48 dólares, que corresponde a um mínimo histórico para a companhia que completa um ano de cotação em bolsa no próximo mês de setembro.





Esta queda abrupta das ações surge depois de a companhia liderada pelo português José Neves ter apresentado os resultados do segundo trimestre e perspetivas para o terceiro trimestre que dececionaram os analistas.



Com esta queda, as ações da Farfetch afastam-se ainda mais do preço a que foram vendidas no IPO realizado em setembro. O IPO garantiu à empresa um encaixe de 900 milhões de dólares, com as ações a serem vendidas a 20 dólares cada. A empresa está agora avaliada abaixo de 3,2 mil milhões de dólares e acumula quedas de 48% desde o IPO.