Bruno Simão/Negócios

A Farfetch, empresa de artigos de luxo fundada e liderada por José Neves, entregou esta segunda-feira, 20 de Agosto, documentos com o objectivo de cotar na bolsa de Nova Iorque, revela a Bloomberg.

Os contornos da operação não são conhecidos, é apenas indicado que a Farfetch está a ponderar realizar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de Nova Iorque.

O documento revela que deverão ser vendidas acções de classe A, na operação. Depois serão emitidas também acções de classe B, que serão detidas por José Neves, o português que fundou esta empresa e que é o seu presidente executivo. Cada acções destas terá um poder de voto muito superior.

A empresa tem como objectivo conseguir uma avaliação de cinco mil milhões de dólares, segundo fontes próximas do processo, citadas pela Bloomberg.

Já tinha sido noticiado que a Farfetch contratou o JPMorgan e o Goldman Sachs para avançar com o IPO nos Estados Unidos, este ano. A empresa é uma das poucas tecnológicas europeias avaliadas, neste momento, em mais de mil milhões de dólares. E o IPO é mais um passo do crescimento acelerado da Farfetch.



A Kadi Group, uma afiliada da JD.com, bem como actuais accionistas já terão acordado comprar acções de classe A através de uma colocação privada, de forma a garantirem que mantêm as posição que têm actualmente, segundo o documento que foi publicado hoje.

(Notícia actualizada às 12:45 com mais informação)