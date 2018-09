Farfetch pode entrar em bolsa a valer 19 dólares

A luso-britânica Farfetch, retalhista online de bens de luxo, queria entrar na bolsa de Nova Iorque com um preço entre 15 e 17 dólares. Com a venda esperada de 37,5 milhões de acções, o objectivo era levantar 637,5 milhões de dólares na oferta pública inicial (IPO), de acordo com o registo apresentado ao regulador no dia 5 de Setembro.

Mas agora, dado o interesse crescente dos investidores nas cotadas do sector tecnológico, a Farfetch vai entrar em bolsa a valer entre 15 e 17 dólares, avançou o Financial Times (FT).

Ao preço máximo, a tecnológica fundada e liderada pelo português José Neves (na foto), fica avaliada em 5,5 mil milhões de dólares (4,7 mil milhões de euros).





(notícia em actualização)