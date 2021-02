FC Porto fecha primeiro semestre da temporada com lucro de 34 milhões

O Futebol Clube do Porto (FCP) fechou o primeiro semestre da temporada 2020/2021 com lucros de 34 milhões de euros. Os resultados foram divulgados esta quarta-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), e marcam o regresso do clube aos lucros. No primeiro semestre do ano passado o FCP registou prejuízos de 52 milhões de euros, tendo fechado a temporada com perdas recorde de 116 milhões.



O clube justifica os resultados positivos com a subida dos proveitos operacionais, que compensaram o "impacto adverso da pandemia", que mantém os estádios encerrados ao público.





"Embora se mantenha a interdição dos estádios ao público, e a consequente inexistência de receitas de bilheteira e Corporate Hospitality, os Proveitos operacionais, excluindo proveitos com passes de jogadores, aumentaram significativamente", atingindo os 94.777 milhões de euros, "fundamentalmente devido à participação do FC Porto na edição 2020/2021 da UEFA Champions League", revela o clube.



As provas da UEFA renderam ao clube perto de 56 milhões de euros, face aos nove milhões registados no período homólogo. Os direitos de transmissão televisiva renderam ao clube 22,5 milhões de euros, mais 24% em comparação com os 18 milhões do mesmo período do ano passado.



A venda de passes de jogadores também contribuiu para o regresso do clube aos lucros. O resultado das transações de passes totalizou 43,2 milhões de euros. No período homólogo, o clube ganhou 2,5 milhões de euros com a venda de passes.





"As rubricas relacionadas com passes de jogadores (Amortizações e perdas por imparidade com passes e Proveitos / Custos com transações de passes) tiveram um contributo bastante positivo", na ordem dos 28.185 milhões de euros, "tanto pelos resultados obtidos com transações de passes, como pelas Amortizações e perdas por imparidade com passes de jogadores", detalha a nota enviada à CMVM.





Os custos operacionais, excluindo custos com passes de jogadores, aumentaram "ainda que ligeiramente", devido à subida dos custos com pessoal. "Esta rubrica inclui prémios que pertencem à temporada passada e que penalizaram o resultado em 9.498 milhões", esclarece o FC Porto.



O ativo total do clube a 31 de dezembro de 2020 cifrou-se em 380.339 milhões de euros, o que equivale a um aumento global de 79.699 milhões face a 30 de junho, "principalmente devido ao acréscimo dos valores a receber de clientes e do montante que a Sociedade tinha em caixa".