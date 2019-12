Febre do acordo comercial diminui mas mantém Wall Street perto de máximos

A bolsa norte-americana abriu com dois dos três principais índices a negociarem no verde. Os ânimos mantêm-se, embora mais moderados, sustentados pelo acordo comercial parcial apresentado por Washington e Pequim no final da semana passada.



O generalista S&P500 avança 0,10% para os 3.194,66 pontos, movendo-se no mesmo sentido do tecnológico Nasdaq, que aprecia 0,11% para os 8.823,73 pontos. O industrial Dow Jones destoa, com uma desvalorização de 0,05% para os 28.222,29 pontos, no dia em que vão ser divulgados os dados da produção industrial americana relativa ao mês de novembro. Estes dados têm mostrado resiliência apesar das tensões comerciais.



O otimismo permanece, ainda assim, na bolsa nova-iorquina depois de, na última sessão, os três índices referidos terem tocado máximos históricos. O acordo comercial parcial entre as duas maiores economias do mundo lançou o otimismo sobre as bolsas de valores embora, atingidos os recordes, a falta de detalhes sobre o acordo comece a moderar o sentimento.



A apoiar esta tendência está a Johnson & Johnson, que ganha 0,82% para os 142,93 dólares depois de ter sido noticiado que o banco Morgan Stanley elevou a recomendação da cotada de "equal weight" para "overweight". A Pfizer também segue a beneficiar, com uma subida de 0,32% para os 39,28 dólares, depois de as autoridades norte-americanas terem aprovado um novo tratamento da farmacêutica para o cancro da próstata.





Já a Boeing é uma das cotadas a destacar-se pela negativa, nesta que é a quarta sessão de perdas em bolsa. Os títulos da fabricante de aeronaves caem 0,81% para os 324,39 pontos, depois de a empresa ter confirmado que pretende suspender a produção do modelo 737 Max em janeiro. As falhas desta aeronave, que levaram a fatalidades este ano, deverão ditar agora a maior travagem na linha de produção em mais de duas décadas.