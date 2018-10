As bolsas europeias fecharam sem um sentido definido, com os receios em torno da guerra comercial a voltarem a assombrar os mercados, numa altura em que os indicadores mostram um abrandamento da economia. Factores que estão a pesar no euro.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 1,10% para 5.006,86 pontos

Stoxx 600 avançou 0,01% para 355,53 pontos

S&P 500 valoriza 0,72% para 2.660,38 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal aumenta 0,09 pontos base para 1,883%

Euro recua 0,16% para 1,1354 dólares

Petróleo desce 1,69% para 76,03 dólares por barril

Praças europeias em sentidos contrários. PSI-20 destaca-se pela positiva

As praças europeias arrancaram a sessão com o pé direito, mas inverteram a tendência à tarde. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, fechou praticamente 'flat': valorizou 0,01% para os 355,53 pontos. As principais praças fecharam em terreno misto, com destaque para o PSI-20 que avançou mais de 1%.

Quanto a sectores, houve também uma divisão entre os que deram um contributo positivo e os que pressionaram as bolsas europeias. "A liderar as perdas estiveram os produtores de matérias-primas, bem como as empresas relacionadas com viagens e lazer", referem os analistas do BPI no comentário de fecho, dando o exemplo da queda de 7% da Lufthansa.

Na Europa, a negociação foi influenciada pelos novos desenvolvimentos da guerra comercial entre os EUA e a China. Ontem a Bloomberg avançou que está na calha da Casa Branca a imposição de tarifas a todos os bens chineses, caso as negociações falhem. Donald Trump já disse que espera um "grande acordo", mas confirmou que pode accionar taxas sobre os restantes bens chineses.

A sessão ficou também marcada pela divulgação do crescimento económico do terceiro trimestre na Zona Euro. A economia travou e cresceu 1,7%, o ritmo mais lento desde o quarto trimestre de 2014. A travagem foi ainda maior em Itália, país que tem estado sob o foco dos mercados. O PIB italiano estagnou do segundo para o terceiro trimestre, o que cria ainda mais dúvidas sobre o optimismo do Governo para o crescimento do próximo ano.

Juros voltam a subir em Itália

As taxas de juro estão a subir na generalidade dos países europeus, com especial destaque para Itália, onde a taxa implícita na dívida a 10 anos está a subir 13,8 pontos base para 3,475%, numa altura em que os investidores continuam a reflectir alguns receios em torno das contas públicas do país. A contribuir para os receios estão também os dados do PIB a revelarem que a economia italiana estagnou.

Já a "yield" a 10 anos de Portugal está a subir 0,09 pontos para 1,883%, ao mesmo tempo que na Alemanha a taxa de juro desce 0,09 pontos, mantendo o prémio de risco de Portugal em torno dos 150 pontos base.

Euribor a nove meses sobe

As taxas Euribor estabilizaram em todos os prazos, com excepção da taxa a nove meses, que subiu 0,001 pontos para -0,198%. Já a taxa a três meses manteve-se nos -0,318%, a Euribor a seis meses fixou-se nos -0,259% e a taxa a 12 meses estabilizou nos -0,149%.





Zona Euro abranda e euro cai

Os dados do crescimento económico da Zona Euro revelaram uma travagem do ritmo de expansão. O produto interno bruto (PIB) cresceu 1,7%, o ritmo mais lento desde o quarto trimestre de 2014. Um factor que está a pesar na negociação do euro, já que o desempenho económico poderá acelerar ou travar a política monetária implementada pelo Banco Central Europeu (BCE). E, com um abrandamento do crescimento, a perspectiva será para adiar a retirada de estímulos, o que, para a moeda é negativo.

Petróleo sobe mais de 1,5% com ameaça de novas tarifas dos EUA

O presidente dos EUA diz estar confiante de que o seu país e a China vão chegar um acordo comercial. Mas deixa um aviso. Se não for alcançado um acordo, os EUA tem mais tarifas na manga para aplicar. Este contexto eleva os receios de um abrandamento económico, o que tem influência no petróleo. A contribuir para a queda dos preços do ouro negro está também a previsão de um novo aumento das reservas de petróleo dos EUA. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a cair 1,69% para 76,03 dólares.



Ouro alivia de subidas