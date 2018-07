Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,53% para 5.608,27 pontos

Stoxx 600 ganhou 0,86% para 388,18 pontos

S&P 500 sobe 0,57% para 2.823,11 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos avançam 0,3 pontos base para 1,777%

Euro desvaloriza 0,03% para 1,1688 dólares

Petróleo em Londres soma 1,18% para 73,92 dólares por barril



Bolsas europeias com maior subida em um mês

As acções europeias registaram esta terça-feira, 24 de Julho, a maior subida em mais de um mês, animadas pelos resultados trimestrais das empresas e pela promessa de Pequim de implementar estímulos orçamentais para acelerar o crescimento da segunda maior economia do mundo.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganhou 0,86% para 388,18 pontos, a maior subida desde 22 de Junho.

Nos Estados Unidos, os resultados das empresas – com destaque para a Alphabet – também estão a animar a negociação, e já levaram o Nasdaq a atingir um novo máximo histórico.

Em Lisboa, o PSI-20 contrariou a tendência, com uma descida de 0,53% para 5.608,27 pontos. A penalizar estiveram sobretudo a EDP, com uma descida de 0,9% para 3,428 euros, e o BCP, que perdeu 1,33% para 26,72 cêntimos.

Juros sem tendência definida na Europa

Os juros da dívida portuguesa a dez anos avançam 0,3 pontos, numa altura em que não há uma tendência definida entre os países da Zona Euro, que se dividem entre subidas e descidas pouco acentuadas, com excepção de Itália.

Na Alemanha, a yield desce 1,1 pontos para 0,395%, em Espanha cai 0,7 pontos para 1,373%, e em Itália sobe 4,8 pontos para 2,687%.



Euribor desce no prazo de nove meses

As taxas Euribor mantiveram-se hoje inalteradas a três, seis e 12 meses, e desceram no prazo a nove meses, face a segunda-feira.

A Euribor a três meses manteve-se hoje pela 18ª sessão consecutiva em -0,321%, enquanto a taxa a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, permaneceu em -0,269%, pela sétima sessão consecutiva.

A nove meses, a Euribor desceu para -0,217%, e no prazo de 12 meses voltou hoje a ser fixada pela 10ª sessão consecutiva em -0,179%.



Lira turca afunda com manutenção dos juros

A lira turca está a negociar em queda face ao dólar, depois de o banco central ter surpreendido com a decisão de manter os juros inalterados em 17,75%, quando os analistas esperavam uma subida de 100 pontos base para ajudar a travar a inflação, que está três vezes acima da meta.

A autoridade monetária indicou que a política monetária está "apertada" o suficiente, e que a inflação será controlada através da política orçamental. O banco central sugeriu ainda que antecipa um abrandamento iminente e pronunciado do crescimento económico.

A lira está a cair 3,05%, depois de ter chegado a desvalorizar um máximo de 4,04% face ao dólar.



Petróleo sobe antes das reservas

O petróleo está a negociar em alta nos mercados internacionais, impulsionado pelas expectativas de que as reservas dos Estados Unidos voltaram a descer na semana passada, nesta que é a "época alta" para a procura de combustíveis.

De acordo com a Bloomberg, a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos deverá revelar amanhã que as reservas comerciais encolheram em 3,1 milhões de barris.

Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, ganha 1,55% para 68,94 dólares, enquanto o Brent, transaccionado em Londres, valoriza 1,18% para 73,92 dólares.



Bitcoin supera os 8 mil dólares pela primeira vez desde Maio

A bitcoin superou esta terça-feira os 8 mil dólares pela primeira vez desde Maio, impulsionada pela expectativa de que a Securities and Exchange Commission (SEC) poderá aprovar já em Agosto o primeiro ETF de criptomoedas.

A mais famosa das moedas digitais avança 5,86% para 8.154,56 dólares, o valor mais alto desde 22 de Maio. Ainda assim, a bitcoin desvaloriza quase 60% desde o máximo atingido em Dezembro de 2017, acima dos 19 mil dólares.

A ethereum soma 5,29% para 471,55 dólares e a ripple ganha 2,86% para 0,45 dólares.

Com as subidas recentes, o valor total das critptomoedas em todo o mundo está a aproximar-se novamente dos 300 mil milhões de dólares, de acordo com os dados de quase 1.700 moedas seguidas pela Coinmarketcap.com.